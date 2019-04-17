«الوطني» يقر مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبو شهاب

رفع المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تبنّي فكرة المجلس الوطني الاتحادي، بشأن إنشاء برلمان للطفل العربي، فيما أقر المجلس في جلسته أمس برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس وحضور عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وأجَّل نظر مشروع قانون السكك الحديدية لاعتذار الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية عن عدم حضور الجلسة.

وحضر جانباً من أعمال الجلسة، وفد لجنة الأخوّة البرلمانية الإماراتية الأردنية.

وقالت الدكتورة أمل القبيسي في بداية الجلسة: «جاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باستضافة المقر الرئيسي لبرلمان الطفل العربي في إمارة الشارقة، وافتتاح أولى جلساته في السابع من شهر إبريل/‏‏ نيسان الجاري، لتعكس ريادة دولة الإمارات في مجال دعم حقوق الطفل».

وأضافت: يزدان سجل إنجازات المرأة الإماراتية، بأيقونة غالية وتقدير نوعي نعتز به جميعاً من لدن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بعد أن وجهت سموها بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة رمز للتسامح».

المساعدة على الإنجاب

وأكد عبد الرحمن العويس في بداية مناقشة مشروع المساعدة الطبية على الإنجاب، أن هناك مشاريع في الطريق منها مشروع قانون يتصل بالوقاية من الأمراض الوراثية والجينية.

وقدَّم الوزير شروحاً دقيقة ووافية للأعضاء فيما يتصل بمواد مشروع قانون المساعدة على الإنجاب الذي يتكون مشروع القانون من 36 مادة، ويتضمن عقوبات مغلّظة تتضمن الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم لمن يخالف مواد القانون.

السكك الحديدية

اعتذر الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية عن عدم حضور الجلسة، ما ترتب على ذلك تأجيل مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، ووافق المجلس على طلب تأجيل ثلاثة أسئلة حول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة»، «توحيد السرعات وهوامشها على الطرق الاتحادية»، و«خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان».

واطّلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة تتضمن توصيات موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة».

ووافق المجلس على طلبين، الأول بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية»، والثاني بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

«توطين» القيادات في «المواصلات» 90%

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في رد كتابي ورد للمجلس، رداً على سؤال برلماني حول تدني نسب التوطين في مؤسسة مواصلات الإمارات، أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن إجمالي المواطنين العاملين في المؤسسة بلغ 2373، وأن نسب التوطين في الوظائف القيادية بالمؤسسة بلغت 90 ‎%‎، وفي وظائف الفئة القيادية الوسطى مثل مديري الإدارات 71 ‎%‎، غير أن بقية الوظائف لا تعد جاذبة للعناصر الوطنية كون نطاق الراتب لا يعتبر محفزاً.

وكشف عن تنفيذ العديد من المبادرات حتى العام 2020 لاستقطاب الكوادر المواطنة إلى العمل بالمؤسسة، ومنها مشروع التقييم الوظيفي وجدول الرواتب والمخصصات المالية بالمؤسسة من خلال شركة استشارية لتحديد الرواتب التنافسية.

وطالب مقدم السؤال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني، بتبنّي الموضوع كموضوع عام للمناقشة في المجلس، مشيراً إلى أن هناك مخالفات في المؤسسة لجهة التوطين تتطلب المساءلة وبحثها لأهميتها.

عدم اكتمال النصاب القانوني

شهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، عدم اكتمال النصاب القانوني لمدة عشر دقائق، وكان الأعضاء قد ناقشوا 31 مادة من مشروع قانون المساعدة الطبية على الإنجاب الذي يتكون من 36 مادة، فتوقف المجلس عن استكمال المناقشة لبعض الوقت بعد أن تبين عدم اكتمال النصاب القانوني، ووجود 18 عضواً فقط في الجلسة، ما أدى إلى مطالبة الأعضاء الذين كانوا خارج القاعة ومنهم من كان يؤدي صلاة الظهر، إلى العودة للقاعة لاستكمال مناقشة المشروع.

إدانة حادث سيناء الإرهابي

استنكر المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع بشمالي سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ما أدى إلى استشهاد عدد من قوات الأمن والمدنيين.

طلب حضور وزير

طلب المجلس حضور حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، للمجلس للإجابة على سؤال حول «مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم)»، وحول «ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس»، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الوارد للمجلس.

وطلب وزير الصحة ووقاية المجتمع، تأجيل الرد على سؤالين حول «الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لحماية المبلّغين عن المخالفات المالية»، لتعذر حضور رئيس ديوان المحاسبة، إلى جلسات مقبلة.