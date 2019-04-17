شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس ينهى مشاركة أمريكا فى حرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البيت الأبيض أمس الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض ضد قرار للكونجرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية فى الحرب التى تقودها السعودية فى اليمن. وقال ترامب "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتى الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، فى الوقت الحالى وفى المستقبل".

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