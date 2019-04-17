موريتانيا تحدد 22 يونيو موعدا للانتخابات الرئاسية

نواكشوط — سبوتنيك. وبحسب المرسوم الصادر عن الرئاسة فان أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن المسجلين على اللوائح الانتخابية، يسمح لهم بالتصويت قبل يوم من اجراء الانتخابات وفق ما تحدد في الآجال الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية.
وحدد المرسوم 8 أيار/ مايو، كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعد هذا التاريخ بيوم واحد سيعمد المجلس الدستوري على نشر اللائحة المؤقتة للمترشحين، ويستقبل الاعتراضات التي سيبت فيها بشكل نهائي في 13 من نفس الشهر.
ووفقا للمرسوم تفتتح الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية في 7 حزيران/ يونيو عند منتصف الليل، وتختتم في 20 يونيو، بينما تبدأ عملية الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي، في 24 نيسان/ أبريل وتنتهي في 14 أيار/ مايو المقبل.
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