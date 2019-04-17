ليبيا.. قصف صاروخي على عدة أحياء بالعاصمة طرابلس

وليد عبد الله/ الخليج 365
شهدت عدة أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء، سقوط قذائف وصواريخ.
وأفاد مراسل الخليج 365 بأن منطقة أبو سليم أكبر الأحياء بالعاصمة شهدت سقوط أكثر من خمسة صواريخ.
فيما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقة الغرارات بسوق الجمعة وصلاح الدين بالعاصمة، دون أنباء عن وقوع إصابات.
وقال شهود عيان من منطقة أبو سليم لمراسل الخليج 365 بأن سقوط الصواريخ تسبب في حالة من الهلع، وبعض السكان بدأوا مغادرة المنطقة.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات حول مصدر الصواريخ المذكورة ونوعيتها، غير أن العاصمة تشهد منذ 4 أبريل/نيسان الجاري مواجهات مسلحة بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، وقوات اللواء خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق.
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