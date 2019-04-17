شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح حقيقة وجود زيادة ربع سنوية في مبالغ الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح حساب المواطن أن الدعم المستحق للمستفيد، يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد استفسر بشأن مدى صحة وجود زيادة ربع سنوية ثابتة في مبلغ دعم حساب المواطن وهل سيتم تطبيقها قريبًا للمستفيدين من البرنامج.

وأكد حساب خدمة العملاء، في تغريدة عبر “تويتر”، عدم صحة ذلك، حيث يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، مشيراً إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية.