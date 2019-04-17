تعرف على أبرز 8 طرق لمنع الخيانة الزوجية

تتسبَّب أمورٌ عديدة في حدوث الخيانة الزوجية، على أن هذا النوع من الخيانات لا يستند إلى مقياس محدد وثابت، إذ إن هناك أزواجًا يخونون دون وجود تقصير من شريك الحياة، وهناك مَن يفعلون ذلك بداعي وجود هذا التقصير.

كذلك لا توجد علامات معينة للخيانة الزوجية، مثلًا بعض الأزواج الذين يخونون زوجاتهم، يُظهرون في الوقت نفسه اهتمامًا كبيرًا بهن؛ إخفاءً لخيانتهم، عكس بعضهم الآخر الذين يضحون بكل شيء عندما يخونون.

واليكم ثمانى نقاط تسهم في منع الخيانة الزوجية، سواء من قِبل الزوج، أو الزوجة، وهي:

1- الاهتمام: من الضروري أن يكون هناك اهتمام متبادل من الزوجين ببعضهما، والحرص على أدق التفاصيل التي تسعد الطرف الآخر.

2- التسامح: بأن يحاول كل طرف مسامحة الآخر، وألَّا يبحث عن الأخطاء، مهما كانت كبيرة، ويجعل منها أساسًا للخلافات.

3- الاحترام والتقدير: على الزوجين الالتزام في معاملتهما بعضهما بالاحترام قدر الإمكان، وألَّا يقلِّل أحدهما من قيمة الآخر مهما حصل.

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4- تلبية الاحتياجات: على الزوجة أن تلبي احتياجات زوجها النفسية والعاطفية والجنسية، أما الزوج فعليه أن يلبي احتياجات زوجته الحياتية كلها.

5- كسر الروتين بينهما بالسفر، أو الذهاب إلى مكان هادئ، أو الدعوة على العشاء، أو الغداء.

6- تقليل العتاب: بألَّا يعاتبا بعضهما على كل شيء، ويغضَّا الطرف عن أغلب الأمور التي تثيرهما، وعدم التدقيق فيها.

7- اختيار الأوقات المناسبة للنقاش، وأن يتَّسم أسلوب هذا النقاش بالاحترام، وعدم التقليل من شأن بعضهما.

8- تقديم التنازلات من قِبل الزوجين؛ حتى تسير الحياة الزوجية بشكل طبيعي، وتكون ناجحة.