دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

في خطوة مفاجأة، أعلنت كل من آبل وكوالكوم عن توصلهما إلى تسوية للخلاف القضائي حول رسوم استخدام براءات الاختراع وبالتالي إسقاط الدعاوى المتبادلة بين الشركتين.

بموجب التسوية فإن آبل ستدفع مبلغ معين إلى كوالكوم لم يذكر رسمياً، مع التزام كوالكوم بتزويد آبل بحاجتها من المعالجات والشرائح. كما أن اتفاقية الترخيص ستدوم لستة أعوام بدءاً من الأول من ابريل 2019 مع إمكانية تمديدها اختيارياً لعامين إضافيين.

وكان من المتوقع أن تستمر القضية العالقة بين الشركتين حتى نهاية مايو المقبل، لكن تأتي التسوية المفاجئة اليوم لتنهي الخلاف القضائي.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم Steve Mollenkopf صرّح سابقاً أن الشركتين قريبتين للغاية من التوصل إلى تسوية، إلا أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل نفى تلك التصريحات معتبرة أن الشركة لا تجري أية مفاوضات للتسوية.

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يعود الخلاف بين الشركتين إلى عام 2016 وذلك بخصوص رسوم استخدام براءات اختراع تعود لكوالكوم في شرائح الاتصالات اللاسلكية، وترى آبل أن كوالكوم تفرض رسوم مرتفعة وهو ما دفعها للتخلي عنها والتوجه إلى انتل واستخدام شرائحها في آيفون العام الماضي.

وترى آبل أن كوالكوم تستغل مكانتها في السوق كمزود رئيسي لشرائح المعالجة والاتصالات لمختلف الشركات التقنية لذا تفرض أسعار مرتفعة، بينما تقول كوالكوم أن آبل لا تدفع التزاماتها لها.

التدوينة آبل وكوالكوم تتوصلان إلى تسوية قضائية ظهرت أولاً على عالم التقنية.