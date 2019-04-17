شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن: روسيا لها دور كبير فى حل أزمة بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تملك دورًا كبيرًا في إمكانية حل الأزمة اليمنية من خلال مجلس الأمن الدولي.

وأضاف اليماني - في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على هامش أعمال المنتدى الخامس للتعاون العربي الروسي في موسكو - أن "اتفاق ستوكهولم" حول الهدنة في مدينة الحديدة الموقع بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" الحوثية يدعو لسيطرة الحكومة على المؤسسات في الحديدة. واعتبر أن مخاوف الحوثيين من "اتفاق ستوكهولم"، الذي ينص على سحب الطرفين قواتهما من الحديدة وموانئها ونشر بعثة أممية لمراقبة الهدنة، غير مبررة.

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