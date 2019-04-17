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الجيش الليبي: مليشيات مسلحة تقتحم مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة طرابلس

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بنغازي — سبوتنيك. وأكد العبيدي في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "مليشيات مسلحة تابعة للمدعو أسامة الجويلي قامت باقتحام مقر السفارة الامريكية في طريق مطار طرابلس على رأس قوة تابعة له من ضمن قوات المهربين وقطاع الطرق الذين يقودهم".

© Sputnik . Vitaliy Ankov

وأضاف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي أن "مقر السفارة الأمريكية كان خالياً من الموظفين والحراسات"، مضيفاً أن "المليشيات المقتحمة للمبنى استولت على مجموعة من السيارات المصفحة وعدد ثلاث خزنات ومدرعة عسكرية مجهزة تابعة لأمن السفارة وهي من ضمن سلاح المارينز المكلف بحماية المقر وكانت في مرآب المبنى".

وأوضح أن "القوات المسلحة العربية الليبية تخلي مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي في الاعتداء على حرم تمثيلية دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا"، موضحا أن "قوات الجيش الوطني الليبي لم تصل بعد إلى نطاق موقع السفارة".

وحذر العبيدي "الجويلي من مغبة استمراره في استخدام المهربين وقطاع الطرق لقتال القوات المسلحة ودعمهم بمعدات مسروقة من السفارة الأمريكية".

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