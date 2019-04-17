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بنغازي — سبوتنيك. وأكد العبيدي في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "مليشيات مسلحة تابعة للمدعو أسامة الجويلي قامت باقتحام مقر السفارة الامريكية في طريق مطار طرابلس على رأس قوة تابعة له من ضمن قوات المهربين وقطاع الطرق الذين يقودهم".
© Sputnik . Vitaliy Ankov
وأوضح أن "القوات المسلحة العربية الليبية تخلي مسؤوليتها عن هذا العمل الإجرامي في الاعتداء على حرم تمثيلية دبلوماسية معتمدة لدى ليبيا"، موضحا أن "قوات الجيش الوطني الليبي لم تصل بعد إلى نطاق موقع السفارة".
وحذر العبيدي "الجويلي من مغبة استمراره في استخدام المهربين وقطاع الطرق لقتال القوات المسلحة ودعمهم بمعدات مسروقة من السفارة الأمريكية".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي: مليشيات مسلحة تقتحم مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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