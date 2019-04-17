بنغازي — سبوتنيك. وقال شهود عيان خلال أتصال مع وكالة سبوتنيك إن "أكثر من 6 صواريخ غراد قد سقطت في أحياء متفرقة في طرابلس".
وأضاف الشهود أن "الصواريخ سقطت في منطقة أبوسليم وحي الأكواخ بالإضافة إلى أحياء بالقرب من طريق المطار".
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مدني لـ"سبوتنيك": سقوط صواريخ غراد في أحياء متفرقة بطرابلس الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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