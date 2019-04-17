الرئيس الجزائري المؤقت يعين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري

الجزائر — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء إن "رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عين عضو المجلس الدستوري كمال فنيش رئيسا للمجلس".

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يشار إلى أن فنيش عضو في المجلس الدستوري منذ عام 2016.

وتأتي استقالة بلعيز، الذي تولى رئاسة المجلس الدستور لفترتين الأولى من آذار/مارس 2012 وحتى أيلول/سبتمبر 2013 والثانية من 21 شباط/فبراير 2019 وحتى اليوم، في إطار مظاهرات شعبية متواصلة تطالب برحيل رموز النظام أسفرت، حتى الآن، عن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبلعيز.

ومنذ 22 شباط/فبراير الماضي يطالب المتظاهرون باستقالة ورحيل الطيب بلعيز، ضمن من يسمونهم "الباءات الأربعة" (وتحوي أسمائهم حرف الباء، وهم، بالإضافة إلى بلعيز، كل من الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب).