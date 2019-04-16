شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مزارع القات في جازان واستبدالها بهذه النباتات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الشيخ علي شيبان العامري، رئيس محاكم منطقة جازان، إنه تم إزالة الكثير من مزارع القات، مضيفاً أن المتبقي منها قليل.
وأشار العامري، إلى أنه سيتم تحويل تلك المزارع إلى حقول للبن والخضروات والفاكهة، بعد إزالة القات واستصلاحها.
وتابع أن الخطأ في زرع القات يرجع للمجتمع وليس المزارع، لافتاً إلى أن البعض يرى القات مصدر رزق، مؤكداً أنه مصدر دمار.
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