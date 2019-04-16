المجلس العسكري السوداني يعين واليا جديدا للخرطوم

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عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين الفريق ركن مرتضى عبد الله وراق واليا مكلفا لولاية الخرطوم. وكان البرهان أعفى الحكومة المركزية والولائية فور تعيينه، رئيسا للمجلس العسكري. من ناحية أخرى، قال الفريق جلال الدين شيخ، عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الإثنين، إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

وأضاف شيخ أن «قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي»، مؤكدا عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها «سنتان حدا أقصى»، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة

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