موقف أوروبي جديد بشأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكّدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنَّ الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة، محذرةً من "خطورة" السعي لتغيير الحدود بالوسائل العسكرية.

وقالت موجيريني خلال نقاش مع أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية، بحسب شبكة "سكاي نيوز": "الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة، وهذا الموقف الذي أعلنّاه مرارا يسري على هضبة الجولان".

وأضافت: "تغيير الحدود بالقوة العسكرية فكرة خطرة. يجب احترام المعايير الدولية".

وطلب 37 مسؤولًا أوروبيًّا من وزراء خارجية وقادة سابقين بينهم رئيس ائتلاف الليبراليين والديموقراطيين الأوروبيين البلجيكي جي فيرهوفستاد، أمس الاثنين، في رسالة وجّهوها إلى موجيريني إعادة تأكيد موقف الاتحاد في مواجهة سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي 21 مارس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي تحتلها منذ عام 1967، وهو قرار يتعارض مع المسار الذي انتهجته واشنطن منذ عقود في هذا المجال.

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وردت موجيريني على انتقادات برلمانيين قائلة: "الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل والإسرائيليين أصدقاء وشركاء.. هو ينظر أيضًا إلى السلطة الفلسطينية والفلسطينيين كأصدقاء وشركاء.. كذلك يعتبر الإدارة الأميركية والأميركيين أصدقاء وشركاء. إعادة تأكيد موقفنا بصورة واضحة وموحدة لا تعني أننا مناوئون لمحاورين بدّلوا مواقفهم".

وجددت موجيريني دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي للنزاع يقوم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية عاصمتهما القدس تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وفق حدود معترف بها وآمنة.

وحذرت من أنَّ التخلي عن حل الدولتين لن يعود إلا بالفوضى على الشرق الأوسط، وخلصت إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي واضح جدًا في موقفه ويدعو إلى مفاوضات سلام جديدة، مضيفةً: "عملية السلام لم تعد موجودة لكننا نرغب في محاولة إحيائها".