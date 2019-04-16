موقف أوروبي جديد بشأن الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان

وأضافت: "تغيير الحدود بالقوة العسكرية فكرة خطرة. يجب احترام المعايير الدولية".
وردت موجيريني على انتقادات برلمانيين قائلة: "الاتحاد الأوروبي يعتبر إسرائيل والإسرائيليين أصدقاء وشركاء.. هو ينظر أيضًا إلى السلطة الفلسطينية والفلسطينيين كأصدقاء وشركاء.. كذلك يعتبر الإدارة الأميركية والأميركيين أصدقاء وشركاء. إعادة تأكيد موقفنا بصورة واضحة وموحدة لا تعني أننا مناوئون لمحاورين بدّلوا مواقفهم".
وجددت موجيريني دعم الاتحاد الأوروبي لحل سياسي للنزاع يقوم على دولتين إسرائيلية وفلسطينية عاصمتهما القدس تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وفق حدود معترف بها وآمنة.
وحذرت من أنَّ التخلي عن حل الدولتين لن يعود إلا بالفوضى على الشرق الأوسط، وخلصت إلى أنَّ الاتحاد الأوروبي واضح جدًا في موقفه ويدعو إلى مفاوضات سلام جديدة، مضيفةً: "عملية السلام لم تعد موجودة لكننا نرغب في محاولة إحيائها".
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