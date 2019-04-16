قوات حفتر تتهم «طيران الوفاق» بقصف أهداف مدنية‎

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتهمت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الجيش بالشرق الليبي، الطيران التابع لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، باستهداف ستة مواقع، بينها خمسة مدنية.

وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، إنّ هذهالغارات لم تسفر عن أي إصابات.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حكومة الوفاق بشأن تلك الاتهامات، غير أنها نفت اتهامات مماثلة مرارًا.

وأشار المتحدث إلى أنَّ سلاح الجو التابع له شنّ اليوم ثماني طلعات جوية قامت خلالها بتقديم الدعم القريب للمعركة التي شهدتها منطقة السواني بمحيط طرابلس، متابعًا: "المعركة مستمرة حتى اللحظة (19: 05 تج) والأمور تسير في صالح قواتنا".

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ولفت المسماري إلى سقوط ثلاثة قتلى في صفوف قواته اليوم، من دون تفصيل حول المعارك التي سقطوا فيها.

وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًّا، وقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، والتي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًّا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.