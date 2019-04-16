فيديو.. شرطان أمريكيان لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تدرس الولايات المتحدة، طرقًا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، في حال تنفيذ شرطين اثنين.

مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية قال إنّ السودان لا يزال مصنفًا كدولة راعية للإرهاب، وأنّه لا تزال قيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية.

لكنّ واشنطن تفكر بإزالة السودان من هذه القائمة حال حدثت تغييرات جوهرية في الحكومة، وبعد انتقال سياسي سلس، بحسب المسؤول.

الولايات المتحدة دعت الجيش السوداني إلى تشكيل حكومة واسعة تضم مدنيين، قائلة إنه يتعين أن تكون المرحلة الانتقالية أقل من عامين.

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