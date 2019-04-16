كمال فنيش خلفاً للطيب بلعيز في المجلس الدستوري بالجزائر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
تحدثت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، خلفا للطيب بلعيز، الذي أعلن استقالته في وقت سابق.
وكان بلعيز قد أعلن استقالته، الثلاثاء، وذلك بعد احتجاجات شعبية عارمة دعت لرحيل ما يعرف بـ"الباءات الثلاث"، في إشارة إلى بلعيز، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
ويطالب الجزائريون برحيل رموز النظام السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة ثم أعلن تنحيه عن منصبه، بعد أن أمضى في منصبه نحو 20 عاما.
وكمال فنيش هو عضو منتخب في مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في نظام القضاء، وليس لديه انتماء حزبي.
يذكر أن بوتفليقة كان قد عيّن فنيش عضوا في المجلس الدستوري، في يوليو 2016.
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