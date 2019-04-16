دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إيران تدرس حذف 4 أصفار من عملتها إيران تدرس حذف 4 أصفار من عملتها تقدم البنك المركزي الإيراني بمقترح لتعديل النظام النقدي للبلاد، يشمل حذف 4 أصفار وطرح عملة نقدية جديدة، وذلك بعد تراجع قيمة الريال إلى مستويات قياسية بسبب العقوبات الأمريكية. وذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء الإيراني تدرس هذا المقترح الذي يقدم"التومان" عملة جديدة لإيران. وحدد المركزي الإيراني في مقترحه فترة تحول تدريجي من الريال إلى "التومان" تبلغ 24 شهرا، بهدف سحب الأوراق النقدية القديمة واستبدالها بأوراق نقدية جديدة. وتستهدف إيران عبر حذف الأصفار الأربعة، تسهيل وإعادة دور أدوات الدفع في التعاملات النقدية المحلية، وتخفيض كلفة الطباعة ونشر العملة الورقية، واستمرارية جدوى النظام النقدي على مدى السنوات القادمة، إضافة إلى تسهيل صرف العملة الوطنية أمام العملات الدولية الأخرى. المصدر: "فارس"

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