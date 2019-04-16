دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تكشف عن التفاصيل الأولى لجهاز PlayStation 5 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف Mark Cerny من سوني عن بعض تفاصيل الإصدار القادم من منصة الألعاب PlayStation 5، حيث من المقرر أن تضم الجيل الثالث من رقاقات معالج AMD Ryzen، من بين مميزات أخرى.

أشارت العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية إلى بدء تطوير الإصدار الجديد من جهاز الألعاب من سوني، والذي يعرف بجهاز PlayStation 5، واليوم في تصريحات رسمية من Mark Cerny أحد مهندسي شركة سوني، أكد على أن الإصدار الجديد يضم الجيل الثالث من رقاقات معالج AMD Ryzen ثماني الأنوية والمميز بدقة تصنيع 7 نانومتر، ومعمارية Zen 2.

أيضاً من المقرر أن تأتي وحدة المعالجة مع كرت شاشة مخصصة مدمجة Radeon Navi من AMD، على أن تدعم تقنية تعقب الأشعة إلى جانب تقنية إضاءة متطورة تحاكي المقدمة في أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب، كما تضم وحدة الألعاب تقنية صوتيات ثلاثية الأبعاد.

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كما يأتي الإصدار الجديد PlayStation 5 بميزة دعم محتوى 8K، أيضاً تقدم سوني وحدة الألعاب مع ذاكرة SSD تدعم خفض وقت تحميل الألعاب، مع ميزة الإطلاق السريع للألعاب، وقد أكد Wired على هذه الميزة من خلال الإطلاق السريع للعبة Spider-Man، حيث تدعم وحدة الألعاب خفض وقت إطلاق اللعبة من 15 ثانية إلى 8 ثواني.

أيضاً من المقرر أن تدعم وحدة الألعاب الجديدة تشغيل الإصدارات السابقة من الألعاب الخاصة بوحدة PS4، كما يدعم الإصدار الجديد الإقتران مع نظارة PlayStation VR، لذا نترقب إعلان سوني عن موعد إطلاق الإصدار الجديد من جهاز PlayStation 5.

المصدر

هذا الموضوع سوني تكشف عن التفاصيل الأولى لجهاز PlayStation 5 ظهر على التقنية بلا حدود.