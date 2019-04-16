دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تعرّف على الهاتف المحمول Honor 10i ظهر على التقنية بلا حدود.

يعتبر هاتف Honor 10i خلفية هاتف Honor 10 Lite، ويتمثل الفرق بين الهاتفين هو أن 10i يتضمن ثلاثة كاميرات من الخلف، مما يجعله أول هاتف من Honor يتوفر بشكل رسمي في السوق السعودي بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف.

أما عن الإصدار الذي سيتوفر في السوق السعودي فهو إصدار 4 جيجابايت/128 جيجابايت.

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إليكم مراجعة سريعة للهاتف المحمول Honor 10i:

التصميم

يأتي هاتف Honor 10i بأبعاد 73.64 × 154.8 × 7.95 ملم ووزن 164 جرام، ولقد تم تصنيع الهاتف من البلاستيك، وهو يظهر بشكل منحني من الأطراف والجوانب، مما يجعل حمل الهاتف مريح للغاية مع اليد.

من الأمام، يوجد شاشة مزودة بطبقة لحمايتها مع نتوء صغير من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية. من الخلف، يوجد إعداد كاميرا ثلاثي مثبت بشكل رأسي مصطحب بفلاش، وفي منتصف الجهة الخلفية يوجد مستشعر لبصمة الأصبع.

ومن الجانب الأيمن يوجد زر فتح الهاتف مع أزرار التحكم في الصوت، في حين تأتي فتحة SIM المزدوجة من الجانب الأيسر. ومن الأسفل يتوفر منفذ USB مع مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم والسماعات الخارجية.

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يتوفر الهاتف باللون الأزرق والأسود والأحمر بشكل متدرج، ومع الأسف لا يوجد دعم لمعيار مقاومة المياه.

الشاشة

يأتي هاتف Honor 10i بشاشة مسطحة من نوع IPS LCD بحجم 6.21 بوصة ودقة 1080 × 2340 بكسل بكثافة 415 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 19.5:9. وتغطي الشاشة نسبة 83.1% من مساحة الهاتف.

تدعم الشاشة خاصية التحكم في درجات الحرارة للألوان والـ Eye Comfort، واهم ما يميزها هو أن مستوي الألوان يظهر بشكل مذهل مقارنةً بسعر الهاتف وكذلك مع مستوي الإضاءة.

الكاميرا

يتضمن الهاتف إعداد كاميرا خلفي مكون من ثلاثة كاميرات؛ الكاميرا الرئيسية بدقة 24 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الثانية (واسعة الزاوية) بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة (مستشعر العمق) بدقة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى فلاش من نوع LED.

تدعم الكاميرا الخلفية كل من PDAF وPanorama وHDR والبوكيه والبورتريه، كما تدعم أيضًا تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطار بالثانية.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0 ويمكن استخدامها لفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه.

تدعم الكاميرا الأمامية تقنية HDR البوكيه والبورتريه مع الذكاء الاصطناعي وخاصية التصوير الليلي، ويمكنها أيضًا تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يعمل هاتف Honor 10i بواسطة معالج Hisilicon Kirin 710 ثماني النواة بتقنية تصنيع 12 نانومتر، ولقد اثبت هذا المعالج قوته من ناحية أداءه. أما عن معالج الرسومات، فيستخدم الهاتف معالج رسومات Mali-G51 MP4، والذي يوفر أداء سلس بشكل تام مع الألعاب.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 9.0 (Pie) المستند إلى واجهة مستخدم EMIUI 9، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت ويمكن إضافة بطاقة خارجية لتوسيع الذاكرة حتى 512 جيجابايت.

يدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 وبلوتوث إصدار 4.2 بالإضافة إلى FM Radio وGPS GLONASS.

البطارية

يأتي الهاتف بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 3400 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط. ولقد استمرت البطارية في العمل حتى 5 ساعات ونصف ويعتبر ذلك معدل جيد بالنسبة لمقاس الشاشة والمعالج.

السعر

يتوفر هاتف Honor 10i بسعر 999 ريال سعودي.

هذا الموضوع تعرّف على الهاتف المحمول Honor 10i ظهر على التقنية بلا حدود.