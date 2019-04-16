شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين كمال فنيش رئيسا جديدا للمجلس الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، على استقالة الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، وعين كمال فنيش عضو المجلس خلفا له.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم الثلاثاء إن "الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري قدم اليوم الثلاثاء استقالته عبد القادر بن صالح رئيس الدولة"، مضيفا أن رئيس الدولة وافق على استقالة الطيب بلعيز وعين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري".

Advertisements

يذكر أن كمال فنيش عُين عضوا في المجلس الدستوري في يوليو 2016.

وكان الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري قد أعلن استقالته من منصبه صباح اليوم.

وبحسب المادة 183 من الدستور يتكون المجلس الدستوري من 12 عضوا، يعین رئیس الجمھورية أربعة أعضاء، من بینھم رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري، فیما يمثل البرلمان بعضوين من كل غرفة، ينتخبھما نظرائھما، وتنتخب المحكمة العلیا عضوين إثنین، وينتخب مجلس الدولة عضوين إثنین آخرين.

ويمارس رئیس ونائب رئیس المجلس الدستوري مھامھما لفترة واحدة مدتھا 8 سنوات، فیما يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين، سواء أكانوا معینین أو منتخبین، بمھامھم مرّة واحدة مدتھا 8 سنوات، ويجدد نصفهم كل 4 سنوات.