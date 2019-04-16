شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: نتطلع لزيارة بوتين التى ستساهم فى حدوث نقلة فى العلاقات الروسية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إنه بحث مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات السعودية الروسية وسبل تعزيز تلك العلاقات وتكثيفها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية سوف تتم في الوقت المناسب للطرفين، معربًا عن تطلع بلاده لتلك الزيارة التي ستساهم في حدوث نقلة في العلاقات الروسية السعودية.

وأضاف الجبير - في مقابلة خاصة اليوم،الثلاثاء، لقناة (روسيا اليوم) على هامش الدورة الخامسة لمنتدي التعاون الروسي العربي بموسكو - أنه تم بحث الأزمة السورية والعلاقات الروسية العربية في مختلف المجالات.. ونوه حول عودة سوريا للجامعة العربية، "بأن هذا الأمر مرتبط بالعملية السياسية في سوريا"، لافتا إلى أن هذا ما اتفقت عليه الدول العربية خلال قمة تونس الأخيرة.

وتابع: "اتفقنا على دعم جهود المبعوث الأممي لليبيا وجهود تسوية أزمتها وإخراجها منها،وتطبيق قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا والتوصل لحل سلمي يخدمها، للحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها".

Advertisements

وأعرب الجبير، عن تطلعه لأن يكون التعاون (العربي - العربي المشترك) أكثر قوة، لأن المشكلات التي تواجهها المنطقة تهم جميع العرب وإيجاد حلول لتلك المشكلات يخدم مصالحهم، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود من أجل تحسين أوضاع المنطقة وحالة الشعب العربي.

كانت روسيا والدول العربية قد أكدت - في قمة وزراء الخارجية في موسكو اليوم - استعدادها لمواصلة التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الشرق الأوسط.