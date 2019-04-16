بالصور... الحشد الشعبي ينقذ 600 عين نفطية من الغرق جنوبي العراق

نشر موقع "الحشد الشعبي" تصريح المحمداوي أن "الحشد الشعبي قام بدور كبير في مواجهة أزمة السيول والفيضانات التي تعرضت لها بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص ميسان والبصرة وواسط من خلال إقامة السدود الترابية والحفاظ على الثروات الوطنية".
وأضاف، أن "الجهد الهندسي للحشد الشعبي تمكن من الحفاظ على 600 عين نفطية كانت مهددة بالغرق في منطقة الجكة والكحلاء والمشرح في محافظة ميسان وحقول مجنون النفطية في البصرة".
ولفت المحمداوي، أن "الحشد جاهد في الحفاظ على نفط ميسان والبصرة كما قاتل عصابات "داعش" الإرهابية بعد ما منع وصول مياه السيول للحقول النفطية وتعرض البلاد إلى إيقاف الإنتاج النفطي الذي قد يطول لعام أو أكثر"، مبينا أن "هيئة الحشد تعمل في الوقت الحالي على توفير الأماكن الملائمة لإيواء العائلات المتضررة من الفيضانات في ميسان والبصرة وواسط، فضلا عن نشر جميع آلياتها للمساهمة في كري الأنهر وتغيير مسارات المياه عن المناطق السكنية"
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