مبعوث ترامب يغرد بشأن تسريبات "صفقة القرن"

وقال غرینبلات في تغریدة له على حسابه الرسمي على "تویتر"، مساء اليوم الثلاثاء:
إن ما یتم تداوله من تخمینات حول الصفقة لا ینفع أحد، بل إنه يضر جھود تحقیق السلام.
ودعا غرینبلات إلى التوقف عن التخمین والتكھن بخصوص الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، شاكرا كل من أبدى اھتمامه بھا على مدار العامین الماضیین.
وسبق لغرينبلات أن نشر تغريدة أخرى حول ضم إسرائيل لهضبة الجولان السورية المحتلة، كجزء لا ينفصل عن إسرائيل.
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