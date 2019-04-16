مصادر: السلطات السودانية تنفذ حملة اعتقالات لقيادات "المؤتمر الوطني"

قالت مصادر "سكاي نيوز" أنه "تم اعتقال عدد غير معروف من رموز النظام السابق، من بينهم شخصيات نافذة ومستثمرين ورجال أعمال، وأن من بين المعتقلين، رجال الأعمال جمال الوالي، وعبد الباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان، اللذين شغلا مناصب تنفيذية عليا".

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وأشارت المصادر إلى أنه تم تشديد الحراسة على مسؤولين حكوميين سابقين قيد الاعتقال، لم تسمهم، فيما نقل بعضهم إلى السجن.

يذكر أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع تصريحات مسؤول في الخارجية الأمريكية، قال فيها إن واشنطن تفكر بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال حدثت تغييرات جوهرية في الحكومة السودانية، وبعد انتقال سياسي سلس.

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قد أعلن، الخميس، "اقتلاع" نظام عمر البشير، واحتجاز الرئيس "في مكان آمن"، وذلك بعد 4 أشهر من احتجاجات شعبية طالبت بتنحيه ورفض الامتثال لها، وأعلن عوف "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان"، وجاءت خطوات عوف قبيل إقالته من قبل المجلس العسكري الانتقالي.