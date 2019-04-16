- 1/2
- 2/2
وشارك ويدودو حديثه العفوي مع الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وقال الملك سلمان خلال مقطع الفيديو، "إن المملكة العربية السعودية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين".
يذكر أن الملك سلمان، عقد أول أمس الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.
© AP Photo /
كما اجتمع في نفس اليوم، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن الاجتماع تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن النقاش تطرق لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... حديث عفوي بين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.