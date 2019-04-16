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بالفيديو... حديث عفوي بين الملك سلمان والرئيس الإندونيسي

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وشارك ويدودو حديثه العفوي مع الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وقال الملك سلمان خلال مقطع الفيديو، "إن المملكة العربية ومكة والمدينة بلد كل المسلمين".

يذكر أن الملك سلمان، عقد أول أمس الأحد، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تركزت على الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

© AP Photo /

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واستعرض خادم الحرمين ورئيس إندونيسيا خلال اللقاء والمباحثات العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما اجتمع في نفس اليوم، الأمير ، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض، مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وذكرت صحيفة "مكة" السعودية، أن الاجتماع تناول العلاقات السعودية الإندونيسية، وأوجه التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وأضافت وكالة الأنباء السعودية أن النقاش تطرق لدفع الاستثمارات السعودية في إندونيسيا في مجال التكرير والبتروكيماويات إلى المرحلة التالية.

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