الارشيف / اخبار الخليج

تعرف على عرض الملك سلمان للرئيس اليمني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وبحسب وكالة "سبأ" اليمنية، فإن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين ومجالات التكامل والتعاون المشترك، كما تضمنت عرضا لفكرة إنشاء مجلس عربي أفريقي.     

© REUTERS / Khaled Abdullah/Files

وأكدت الرسالة التي تسلمها الرئيس خلال استقباله في الرياض، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية بالمملكة، أحمد بن عبد العزيز القطان، وسفير المملكة العربية باليمن، محمد آل جابر، على جهود البلدين الشقيقين الرامية لتعزيز الامن والاستقرار الإقليمي والدولي من خلال فكرة تأسيس مجلس للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن.

وقالت الرسالة إن "فكرة تأسيس المجلس تأتي لتأكيد الحرص على الحفاظ على أمن واستقرار هذه الدول وصون سيادتها على أقاليمها البرية والبحرية بما تمثلة منطقة البحر الاحمر وخليج عدن من اهمية قصوى للسلم والأمن الدوليين". 

Advertisements

ونقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة العربية السعودية خلال اللقاء إلى الرئيس اليمني، تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، الأمير بن عبد العزيز.

ومن جانبه، رحب الرئيس اليمني بوزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية وسفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محملا نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على أن علاقات البلدين أخوية وأزلية، وأساسها التعاون والتكامل والمصير المشترك، لافتا إلى التوافق في مختلف القضايا المصيرية التي تهم امن واستقرار بلدينا والمنطقة بصورة عامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على عرض الملك سلمان للرئيس اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا