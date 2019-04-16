خريطة أمريكية رسمية تضم الجولان إلى إسرائيل

وكتب غرينبلات على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أن نظام خرائط دولي خاص بالإدارة الأمريكية نشر خريطة جديدة لإسرائيل، تضم إلى جانبها هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال غرينبلات:
مرحبا بكم في أحدث إضافة لنظام الخرائط الدولي لدينا، أصدر إعلانًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
وعلى الفور، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، تغريدة غرينبلات، والتي توضح أن هضبة الجولان السورية المحتلة باتت جزءا من خريطة إسرائيل.
وكتبت القناة العبرية الـ"13"، فور نشر التغريدة:
إن هذه الخريطة جاءت على خلفية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.
ونشر الإعلامي الإسرائيلي، آريئيل كاهانا، تغريدة على صفحته الرسمية على "تويتر"، قال فيها:
نشرت الإدارة الأمريكية خريطة جديدة تؤكد أن الجولان بات جزءا لا ينفصل عن إسرائيل.
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