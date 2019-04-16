سياسي سوداني: هذه الفئات قادت الثورة حتى عزل البشير

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قال علي محمود حسانين، رئيس الجبهة الوطنية العريضة، في مقابلة مع "سبوتنيك"، "هذه الثورة يقودها الشباب، نظرا لأن كل القيادات السياسية الرسمية كانت تحاور النظام ولم تكن تؤمن بإسقاط النظام وإزالته، وكانت تتصالح مع الحكم وتصل في النهاية إلى منطقة وسطى".

مضيفا، "لكن تلك الثورة جاءت من أجل إزاحة البشير وعدم التحاور معه والمحاسبة والمحاكمة، وكان للشباب حضوره القوي والمبدع والذي تعامل مع التكنولوجيا بشكل كبير وأظهر معاناته وكل السودانيين من نظام "الإنقاذ".

وأشار رئيس الجبهة الوطنية، إلى أن "الحضور القوي والقيادي للمرأة كان أحد العلامات الفارقة فقد كانت المرأة السودانية في السابق تشارك مشاركة هامشية أو لا تشارك، أما في ثورة ديسمبر/ كانون الأول فهي قائدة، وأثبتت أن لديها مخزون نضالي وأنها أقوى امرأة في المنطقة كلها".

وتابع حسانين، "من أهم علامات الثورة أيضا أنها بدأت عكس كل الانتفاضات السابقة من الريف وليس من المدن الكبرى أو العاصمة، لذلك كان لها زخم لم يكن متوفرا في الثورات السابقة".

ولفت رئيس الجبهة الوطنية، إلى أن "حكم البشير "مؤدلج" وله فكر متطرف، لذا كان يدافع عن موقعه باستماتة في مقابل شباب سلمي لديه إصرار بعدم التراجع حتى النهاية وتحولت الثورة إلى كتلة غير قابلة للانكسار".