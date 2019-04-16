السيسي يتصل بالبرهان

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وأكد السيسي خلال الاتصال "دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة".

كما أعرب الرئيس المصري عن "استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان، ومؤكدا على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني".

وبحسب جريدة "أخبار اليوم" استمع الرئيس السيسي إلى "تقدير الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة".

وقد أعرب السيسي عن "ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعاده الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان".

كما أكد اعلى "أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني".