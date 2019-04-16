السيسي بأول اتصال مع "العسكري" السوداني: ندعمكم لتجاوز المرحلة

القاهرة / الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، دعم بلاده الكامل للسودان لتجاوز المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال أول اتصال هاتفي يجريه السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، منذ توليه منصبه في 12 أبريل/ نيسان الجاري، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال البيان إن السيسي أكد دعم بلاده "الكامل لأمن واستقرار السودان، ومساندته لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة".

وأعرب السيسي عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في السودان، بحسب البيان.

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وفي 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه "عوض بن عوف" استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء الرفض الشعبي، وخلفه "عبد الفتاح البرهان"، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

وأوضح البيان أن السيسي استمع إلى تقدير "البرهان" عن تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وأكد على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.