رئيس وزراء العراق يزور السعودية الأربعاء برفقة وفد ضخم

الرياض / الخليج 365

يبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، زيارة إلى الرياض على رأس وفد ضخم، بحسب الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

وذكرت "واس" أن الزيارة تستمر يومين، ويرافق عبد المهدي خلالها 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.

وتحمل الزيارة "ملفات مهمة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والمستجدات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، وفقا للوكالة.

وتابعت أن الزيارة تتضمن "التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتعليمية والفنية، بجانب اللقاءات الثنائية، وعقد ملتقى اقتصادي ولقاء رجال الأعمال من البلدين".

كما تعقد على هامش الزيارة "اجتماعات اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، التي يرأسها وزيرا الخارجية، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي"، بحسب المصدر نفسه.

وأضافت "واس" أن الزيارة "نتاج لأعمال المجلس التنسيقي بين السعودية والعراق، الذي تم إنشاؤه بناء على توجيه قيادة البلدين، كإحدى الوسائل الرئيسية للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي".

Advertisements

وتحدثت الوكالة السعودية عن "رغبة سياسية في الرياض وبغداد لتعميق العلاقات بين البلدين، لتكون انطلاقة جديدة لمرحلة جديدة".

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.

وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، وهو ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.

وفي يونيو/ حزيران 2017، زار رئيس الوزراء العراقي حينها، حيدر العبادي، السعودية، واتفق على تأسيس "مجلس تنسيقي" للارتقاء بالعلاقات إلى "المستوى الاستراتيجي".

ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.