“الشمراني” … ما هذه المبزره؟

الخليج - حسن القبيسي اشعل الكاتب والناقد الرياضي “احمد الشمراني” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد ان تساءل في تغريدته .. ماهذه المبرزه؟ وجاء في تغريدة “الشمراني” ماهذه المبرره التي اجتاحت اعلامنا الرياضي . وأضاف المشكلة ليست فيهم بل في منهحم كل المساحات باسم اعلامي وناقد Advertisements وأكد في ذات التغريده تحملنا عثهم في تويتر فكيف تتحمله شاشات التلفزة!!! القاع مزدحم. وتوالت الردود على هذه التغريده حيث طالب البعض بتحديد الاسماء التي اشار لها الشمراني ، فيما وافقه البعض في تغريدته وان اغلبهم يتحدث وكانه مشجع وليس ناقد رياضي.

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