أمريكا: ندرس رفع #السودان من لائحة الإرهاب

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مسؤول كبير بالخارجية الأميركية أن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت “تغيرا جذريا” في الحكومة.

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وأضاف: “لسنا على علم أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة”.

وقال المسؤول في رد على أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني: “لا يزال السودان مصنفا كدولة راعية للإرهاب، ولا تزال قيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية”.