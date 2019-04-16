توقعات #الأرصاد غدا.. #أمطار_رعدية وزخات البرد على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الأرصاد أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار غدًا على عدة مناطق.

وقالت الأرصاد إن هذه الحالة سوف تشمل مناطق المدينة المنورة، حائل والقصيم يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحاء والأجزاء الواقعة بينهما كذلك على مرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض ( عفيف ، الدوادمي )، كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، عسير، جازان ونجران.

وحول حركة الرياح في البحر الأحمر فتوقعت الأرصاد أن تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة فيما ستكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة.