شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من «الأرصاد» بشأن طقس الرياض.. أمطار رعدية ورياح وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً، بشأن طقس منطقة الرياض، خلال الساعات المقبلة وحتى عصر يوم غدٍ الأربعاء.

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وحذَّرت الأرصاد في التنبيه من استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتشمل الحالة عدة مناطق بالرياض: (الدوادمي، ساجر، الخاصرة، الحوميات، القويعية، شقراء، المجمعة، الغاط، وتمتد إلى العاصمة الرياض والأجزاء المجاورة لها).

وتبدأ الحالة في تمام الساعة 9:15 من مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الثالثة من عصر غدٍ الأربعاء.