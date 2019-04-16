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شكرا لقرائتكم خبر عن هلع بين مرتادي منتزه في محايل عسير بسبب «التفحيط» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - محايل عسير:
تسببت ممارسة عددٍ من الشبان للتفحيط، بمنتزه مطل بلدية محايل، في إثارة الذعر والخوف في نفوس مرتادي المنتزه الذين توافدوا على المكان بعد هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة.
ووثق مقطع فيديو متداول، قيام عددٍ من الشبان بممارسة التفحيط، من خلال عددٍ من المركبات المختلفة مما تسبب في تعريض حياتهم وحياة مرتادي المنتزه للخطر.
وطالب متداولو المقطع، الجهات المختصة بسرعة إلقاء القبض على المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية بحقهم لوضع حدٍّ لهذه الظاهرة.
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