الرياض.. انتشال مركبة مواطن جرفتها السيول بالأفلاج (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - الأفلاج: نجحت بلدية الأفلاج في انتشال مركبة مواطن جرفتها السيول بأحد الأودية جنوب غرب المحافظة التابعة لمنطقة الرياض. Advertisements وباشرت بلدية الأفلاج بمعداتها مركبة مواطن انجرفت بسبب السيول التي جرى معها وادي الأحمر، وأدت إلى غمر المركبة بالمياه داخل الوادي غرب الخرفة. وتمكنت البلدية بآلياتها من انتشال المركبة بعد عدة محاولات، وكانت بلدية الأفلاج أعلنت عن تأهبها للحالات الطائرة التي قد تصاحب الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية، كما شفطت على الفور تجمعات مياه الأمطار من الطرقات.

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