شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنة تحمل أخشاباً وبراميل تهدد سالكي الطريق في «بيشة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - بيشة:

التقط مواطن بمركز الصور التابعة لمحافظة بيشة، صورة وثَّقت قيام سائق شاحنة بنقل حمولة بها أتربة وبراميل وخشب في الطريق العام والرئيسي، دون وضع وسائل السلامة التي تحمي من سقوطها خلال عملية السير؛ مما تسبب في تعريض حياة المارة وسالكي الطريق للخطر.

تم تداول الصورة على نطاق واسع، وطالب متداولوها من الجهات المعنية بتطبيق قواعد المرور على المخالفين لحماية أرواح المارة وقائدي السيارات والمركبات.