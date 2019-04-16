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المجلس العسكري بالسودان يعفي النائب العام ومساعده من منصبيهما

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي

أصدر المجلس العسكري بالسودان بيانا يوم الثلاثاء جاء به أن رئيس المجلس أعفى النائب العام عمر أحمد محمد عبد السلام ومساعده الأول هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبيهما.

وجاء بالبيان أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنهى أيضا خدمة عامر إبراهيم ماجد من منصبه كرئيس نيابة عامة.

 

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