فرنسا.. 688 مليون يورو تبرعات لترميم كاتدرائية نوتردام

ونقلت وكالة "الأناضول" عن عمدة باريس آن هيدالجو، قوله إنّ البلدية ستتبرع بمبلغ 50 مليون يورو، فيما قالت فاليري بيكريس رئيسة بلدية منطقة إيل دو فرانس في باريس، إنّها ستساهم بمبلغ عشرة ملايين يورو لترميم الكاتدرائية.
كما تساهم شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" بمبلغ 200 مليون يورو، وشركة "توتال" بمبلغ 100 مليون يورو، لصالح ترميم الكاتدرائية، فيما أعلن كل من مارتن بويج مدير عام شركة الاتصالات "بويج" أنّ شركته ستساهم بمبلغ عشرة ملايين يورو، والملياردير الفرنسي مارك لادري دي لاشاريري بمبلغ عشرة ملايين يورو، والبنك الفرنسي كريدي أجريكول بمبلغ خمسة ملايين يورو، وشركة كابجيميني للبرمجة بمبلغ مليون يورو، للغرض ذاته.
وتعهَّد رجل الأعمال الفرنسي الملياردير برنارد أرنو وشركته، بالتبرع بـ 200 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية "نوتردام" التاريخية.
يأتي ذلك بعد ورود تقارير تتحدث عن تبرعات أخرى من الملياردير الفرنسي فرانسوا بينو، تبلغ 100 مليون يورو، إثر الحادثة التي شغلت اهتمام العالم.
وهكذا، بلغت قيمة التبرعات التي تم جمعها لترميم الكاتدرائية 688 مليون يورو.
وذكرت قناة "فرانس 24" المحلية أنَّ نحو 400 إطفائي شاركوا في إخماد النيران، ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهذا ما تمكنوا من تحقيقه.
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