فيديو| بيل ويلد.. أول جمهوري يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا 2020

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن بيل ويلد، حاكم ولاية ماساتشوستس الأمريكية الأسبق، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن ويلد قوله في بيان "لقد حان الوقت للعودة إلى مبادئ (أبراهام) لينكولن (الرئيس الأمريكي السادس عشر/ 1861- 1865)، وهي المساواة والكرامة والفرصة للجميع".

أضاف الحاكم الأسبق: "لا يوجد سبب أكبر من الحفاظ على ما يجعل الولايات المتحدة عظيمة حقًا.. أنا مستعد لقيادة تلك المعركة".

وسبق أن اتهم ويلد، الذي حكم ولاية ”ماساتشوستس“ مرتين في تسعينيات القرن الماضي، ترامب بأنه ترك الأمة في ”خطر جسيم“.

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شاهد الفيديو التالي للتعرف اكثر على بيل ويلد أول جمهوري يعلن عزمه تحدي ترامب في رئاىسيات 2020: