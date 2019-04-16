دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 3a و3a XL في 7 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت عملاق البحث إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها القادم في 7 من مايو، حيث تخطط جوجل للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 3a و3a XL خلال فعاليات المؤتمر.

بعد التسريبات السابقة التي أشارت إلى خطط جوجل للإعلان عن هواتفها المتوسطة في شهر مايو، نشرت عملاق البحث اليوم إعلان تشويقي لتؤكد على مؤتمر في 7 من مايو للإعلان عن هواتفها المتوسطة Pixel 3a و3a XL.

وقد أطلقت جوجل صفحة على متجرها الرسمي على شبكة الإنترنت للترويج لفيلم”Avengers: Endgame”، حيث تأتي الصفحة بشعار G باللون الأرجواني، كما حددت 7 من مايو لإطلاق منتج جديد في عالم Pixel كما يشير الإعلان التشويقي، لذا من المنتظر أن يتم إطلاق الهواتف المتوسطة خلال فعاليات جوجل.

جوجل أطلقت مقطع فيديو تشويقي أيضاً تؤكد فيه على مميزات Pixel القادم في دعم المستخدمين على مدار اليوم وفي العمل أو عند إلتقاط الصور والبحث عن الوجهات المختلفة في المدينة.

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يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن جوجل تقدم كلاً من هاتفي Pixel 3a و3a XL بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع جودة عرض FHD بلس في الشاشة، كما يأتي هاتف Pixel 3a بحجم 5.6 إنش في الشاشة، بينما يأتي هاتف 3a XL بحجم 6 إنش في الشاشة.

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هذا الموضوع جوجل تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف Pixel 3a و3a XL في 7 من مايو ظهر على التقنية بلا حدود.