شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترف بالسلطات الجديدة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اعتراف موسكو بالسلطة الجديدة في السودان. وقال نائب وزير الخارجية الروسي - في تصريح اليوم الثلاثاء - "نحن، بالطبع، نعترف بالسلطات الجديدة في السودان".

وحول الوضع في ليبيا، نفى بوجدانوف وجود معلومات حتى الآن بشأن احتمال عقد لقاء ليبي – ليبي في موسكو.

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