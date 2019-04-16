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الشرطة العراقية تعتقل عنصرا من داعش متهم بتهريب عائلات فى نينوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال أحد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، متهم بتهجير عائلات عراقية في محافظة نينوي، فضلا عن مبايعته لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

 

وذكرت القيادة- في بيان بثته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن قوات قسم شرطة قضاء (قلعة صالح) وبعد توفر معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الداعشي، لدى عودته من مدينة الموصل إلى محافظة ميسان جنوب شرقي العراق، مشيرة إلى أنه اعترف بارتباطه بتنظيم (داعش) الإرهابي وقيامه بمبايعة أبو بكر البغدادي، فضلاً عن اعترافه بتهجير بعض العائلات العراقية من مختلف الأديان في محافظة نينوي.

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وتعلن القوات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.

 

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