الارشيف / اخبار الخليج

مجلس النواب اليمني يدين اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اليمني يدين اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس النواب اليمنى، الذى عقد أولى جلساته فى سيئون بمحافظة حضرموت بعد انقطاع دام أربع سنوات، اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية بما فى ذلك استهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، مثمنا استضافة السعودية مئات الآلاف من أبناء الشعب.

 

وأكد المجلس على تخليص اليمن من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وعلى أن المرجعيات الثلاث أساس وحيد لا يقبل التغيير كحل سياسي في اليمن، واعتبر جميع الإجراءات الصادرة عن المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم.


 

 

Advertisements

ومن جهة أخرى دعا المجلس كافة البناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الى التصدي لهذه المليشيات،

وقدم  الشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية على مساندة الشعب اليمنى، كما دعا الى الاستمرار في الوقوف الى جانب اليمن ودعم الشرعية، ودعا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في دعم الشرعية.

 

ودعا المجلس إلى إلزام المليشيات الحوثيه بتنفيذ اتفاق الحديده بدون مزيد من المماطلات، وأدان دور المليشيات فى تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب اليمني يدين اعتداءات المليشيات الحوثية المتكررة على السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا