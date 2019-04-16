شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى ييحث مع نائب رئيس الوزراء الإماراتى التطورات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل البحريني ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزازه بروابط العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بلاده مع الإمارات ، مثمنًا الدعم المتواصل للإمارات ووقوفها بجانب ( المنامة ) .

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ، أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني اليوم، الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - الذي يزور البحرين حاليا - حيث تم بحث مستجدات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والعالمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد العاهل البحريني أن مثل هذه الزيارات تسهم في تعزيز روابط التعاون المشترك لاسيما في المجال الأمني، والتنسيق بشأن التطورات الراهنة.

من جانبه، أشاد المسؤول الإماراتي ، بمستوى التقدم الذي تشهده مجالات التنسيق والتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.