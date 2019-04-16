شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات لدى لبنان: مصر والسعودية تحتضنان الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بيروت الدكتور حمد الشامسي، أن العلاقات بين بلاده ولبنان، وطيدة وتتسم بالمتانة وفي أفضل وضع وحال، مشددا على أهمية دعم أطر التعاون العربي في ظل الظروف الراهنة التي تكاد تعصف بالمنطقة، ولافتا إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية "تحتضنان الدول العربية والعالم العربي".

جاء ذلك في كلمة سفير الإمارات خلال مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق عمل غنائي مشترك بين المطرب الإماراتي حسين الجسمي والمطرب اللبناني مروان خوري، بهدف دعم العلاقات الإماراتية – اللبنانية، في ضوء مبادرات عام التسامح، وبحضور نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني.

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وأشار الشامسي إلى حرص الإمارات على دعم استقرار لبنان، مشددا على أن العلاقات بين البلدين، والتي بدأت منذ عام 1972 تقوم على قاعدة صلبة لا يمكن أن تهتز، وأن الإمارات يعمل بداخلها نحو 150 ألف لبناني يعيشون في أفضل الأوضاع، لافتا إلى أن قيادة دولة الإمارات مهتمة أن يظل لبنان حرا وعربيا ومستقلا.

من جانبه، قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصباني إن العلاقات بين البلدين، متميزة في كافة المجالات، معربا عن أمله في عودة السياحة الإماراتية إلى لبنان كسابق عهدها، مُثنيا على المبادرة الفنية المشتركة للمطربين حسين الجسمي ومروان خوري، والتي من شأنها تعميق أواصر المحبة بين البلدين.