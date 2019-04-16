أول سفيرة سعودية تعلق على أدائها القسم أمام الملك سلمان (فيديو)

غردت الأميرة، ريما بنت بندر، سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت بأداء القسم امام سيدي خادم الحرمين الشريفين — حفظه الله — سفيرة لمقامه الكريم لدى الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت "أسأل المولى عز وجل ان أكون أهلا للثقة الملكية الكريمة وأن أوفق في تحقيق تطلعات القيادة".

واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز عددا من سفراء السعودية المعينين حديثا لدى عدد من الدول الأجنبية.

وأدى السفراء الجدد القسم أمام الملك في مكتبه بقصر اليمامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وينص القسم السعودي الذي أداه السفراء أمام الملك على "أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني.. ثم لمليكي وبلادي.. وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة.. وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج.. وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

© AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE

وأدى القسم أمام الملك الأميرة ريما بنت بندر السفيرة المعينة لدى أمريكا، والأمير عبد الله بن خالد السفير المعين لدى النمسا وعبد الإله الشعيبي السفير المعين لدى الكاميرون وخالد الشريف السفير المعين لدى قبرص، وكذلك الأمير خالد بن بندر السفير المعين لدى بريطانيا، وعصام الثقفي السفير المعين لدى إندونيسيا، وعبد الله المطيري السفير المعين لدى جورجيا.

​وبحسب الوكالة استمع السفراء الجدد لتوجيهات الملك سلمان، وبالسلام على العاهل السعودي، بحضور الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية، وإبراهيم العساف وزير الخارجية، وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص للعاهل السعودي.