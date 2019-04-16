المسماري: يجب على قطر وقف تدخلاتها في الشأن الليبي

وأضاف المسماري، "جميع معاركنا اليوم جرت مع جماعات إرهابية ضمنها القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وخلايا داعش". وأوضح أن طائرات ميليشيات طرابلس استهدفت الجفرة بغارتين. وطالب دولة قطر بوقف تدخلاتها في الشأن الليبي، بحسب "سكاي نيوز".

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